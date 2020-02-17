 سيارة عليها رسالة احتجاج تصطدم ببوابة ديوان المستشارية في برلين - بوابة الشروق
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سيارة عليها رسالة احتجاج تصطدم ببوابة ديوان المستشارية في برلين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 2:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 2:40 م

اصطدم سائق بسيارته ببوابة ديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم الأربعاء.

وذكر مصور وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن السائق تسبب في تلفيات لقضبين معدنيين، على الأقل، من البوابة.

وذكرت شرطة برلين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها ألقت القبض على السائق.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن خلفية الحادث لم تتضح بعد، مضيفة أن الشرطة تحقق في جميع الاحتمالات.

وذكرت المتحدثة أنه لا توجد بيانات حاليا عن وجود إصابات.

وعلى أحد جانبي السيارة داكنة اللون التي يبدو أنها لم تصب بضرر، كُتبت إهانة متعلقة بجائحة كورونا بأحرف بيضاء: "أيها الملعونون، قتلة الأطفال والمسنين". وعلى الجانب الآخر، كُتبت عبارة: "أوقفوا سياسة العولمة".


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