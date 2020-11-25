غلق ٩ منشآت صحية وصيدليتين بالغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد طارق عامر عضو الرقابة الإدارية، بحملة مفاجئة على الأسواق والمحال والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والمخابز ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات الخدمية بمركز ومدينة قطور.

و أكد المحافظ على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بخصوص التفتيش على الأدوية المغشوشة وكذلك التفتيش على الاشتراطات الصناعية بالإضافة إلى منع أي مخالفات بناء جديدة، ومن جانبه أكد اللواء أسامة حامد بضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفة تؤثر بالسلب على المواطن والوطن وإعادة الانضباط في الشارع المصري.

بدأت الحملة بتفقد المحافظ ومرافقيه لـ 3 مخابز وتبين وجود مخالفات ووجه المحافظ مديرية التموين باتخاذ اللازم تجاه المخالفين.

ثم توجهت الحملة لمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة قطور الثانوية المشتركة، حيث حضر المحافظ ومرافقوه طابور الصباح، وتم مراجعة سجلات الحضور والانصراف للمدرسين، ودخول الفصول الدراسية، والحديث مع الطلاب عن سير العملية التعليمية.

وانتقلت الحملة لمتابعة سير العمل بمجلس مدينة قطور، حيث تم ملاحظة عدم نظافة بعض الحجرات، وعدم إتباع عدد من المواطنين للإجراءات الاحترازية، كما تفقدت الحملة الوحدة المحلية بقرية بلتاج وتم مراجعة ملفات التصالح، وسجلات شكاوى المواطنين، وتلاحظ عدم تسجيل شكاوى المواطنين في السجلات منذ فترة، وتم التنبيه على رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

واستمرت الحملة التي شاركت فيها جميع مديريات الخدمات حتى نهاية اليوم وأسفرت عن قيام مديرية التموين بتحرير عدد ٤٧ محضر تمويني تمثلت في "ضبط عدد ٢٣ طن ملح غير صالح للاستخدام، ضبط عدد ٦ طن زيتون غير صالح للاستخدام ومجهول المصدر، كما تم ضبط عدد ٢٠٠٠ رغيف بلدي مدعم وبيعهم خارج المخابز، وضبط ٣٠ كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة و٤٠ كيلو فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي وضبط عدد ١٣ أسطوانة غاز مهربة لبيعها في السوق السوداء.

كما تم المرور على العديد من المطاعم وأماكن بيع المنتجات الغذائية وسحب عينات من المواد الغذائية حيث تبين وجود العديد من المخالفات كالآتي "وجود لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط، انتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين، عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأغذية من التلوث، وجود صدأ ببعض أدوات تجهيز الطعام

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك المخالفات، كما تم إعدام 150 كيلو مواد غذائية فاسدة والتحفظ على كميات من اللحوم ومنتجات الألبان مجهولة المصدر والصلاحية لحين العرض على النيابة.

وقامت مديرية التربية والتعليم بالمرور على مدرسة قطور الصناعية بنين، مدرسة قطور الثانوية التجارية بنات ومدرسة دماط الثانوية المشتركة ، حيث تبين وجود أعطال ببعض المعدات، وجود تشوينات خشبية وقمامة بداخل فناء بعض المدارس، وجود العديد من الوصلات الكهربائية المكشوفة والغير مؤمنة، وجود مسجد بأحد المدارس تم بناؤه بالجهود الذاتية دون الحصول على موافقة الأبنية التعليمية، وجود العديد من أجهزة الكمبيوتر المعطلة، تهالك الأجهزة الخاصة بالنشاط الرياضي، عدم تفعيل استخدام السبورات الذكية واحتياج أعضاء التدريس للتدريب على استخدامها، عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، وارتفاع نسب الغياب من أعضاء التدريس والطلاب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسئولين عن تلك المخالفات كما تم غلق سنترين للدروس الخصوصية وإحالة القائمين عليها للتحقيق.

وضبطت مديرية الطب البيطري 40 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالإضافة إلى تقديم الاستشارات البيطرية للفلاحين، في حين كما قامت مديرية القوى العاملة بالمرور والتفتيش على 20 منشأة للتأكد من شروط السلامة المهنية.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمرور على عدد 18 محطة مياه شرب وتم سحب عينات وإرسالها المعامل بمديرية الصحة للتحليل، كما قامت بالمرور على زمام ري وصرف مركز قطور حيث تلاحظ وجود تعديات على أملاك الري وتم تحرير عدد 6 محاضر تعدى وإلقاء مخلفات، كما تلاحظ وجود تعديات على أملاك الري ولم يتم اتخاذ إجراءات ضد المتعدي حيث تم إجراء محضر له وإحالة المسئولين عن هذه المخالفات ومخالفات أخرى للتحقيق.

وحررت مديرية الصحة محاضر لتغيب المدير المسئول، حيازة أدوية مهربة وأدوية تأمين صحي ممنوع تداولها وحيازة أدوية مخدرة بدون فواتير، وتم استصدار قرار غلق إداري لعدد 9 منشآت صحية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وغلق إداري لعدد 2 صيدلية وتحرير عدد 18 محضر مخالفات لعدد 18 صيدلية لوجود أدوية مهربة وأدوية مخدرة وذلك عقب المرور على عدد 51 صيدلية.

يذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أشار الى أن المحافظة والرقابة الإدارية مستمرون في تطبيق هذه الحملات المفاجئة كل يوم ثلاثاء في مركز من مراكز المحافظة.