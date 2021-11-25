كشفت بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء اليوم الأربعاء عن ارتفاع صادرات النفط السعودية في أيلول/سبتمبر بقيمة 3ر34 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال)أو بنسبة 8ر97%.

ونشرت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" بيانات رسمية توضح ارتفاع الصادرات السلعَية السعودية في الربع الثالث لعام 2021 عن ذات الربع من عام 2020 بنسبة 8ر71%.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات 9ر275 مليار ريال في الربع الثالث 2021، مرتفعة عن 6ر160 مليار ريال في الربع الثالث 2020، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 100 مليار ريال، بنسبة 9ر93%. وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 4ر66% في الربع الثالث العام الماضي لتصل إلى 9ر74 في الربع الثالث من هذا العام.

بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعَّية بالمقارنة مع الربع الثاني 2021 بمقدار بلغ 2ر37 مليار ريال وبنسبة 6ر15%.

وسَّجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 4ر28% بالمقارنة مع الربع الثالث 2020، حيث سجَّلت 3ر69 مليار ريال مقابل 54 مليار ريال.