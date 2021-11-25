كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن مشاجرة داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.

وبفحص الواقعة تبين ورود بلاغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من مديرة المدرسة المشار إليها بوجود مشاجرة داخل المدرسة.

حيث تم تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (طالب بالصف الثانى الثانوى)، طرف ثانى (طالبان بذات الصف)، بسبب قيام الطرف الأول بمضايقة ابنة عم طالب من الطرف الثانى، وهي طالبة بذات المدرسة، حيث استعان بصديقه.

وبالانتقال والفحص قرر الطرفان التصالح دون تحرير ثمة محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة.