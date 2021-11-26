السيطرة على حريق نشب في مركب نيلي بالمعادي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم، على حريق اندلع داخل مركب نيلي في منطقة كورنيش النيل بالمعادي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة بنشوب حريق في أحد المراكب النيلية بمنطقة المعادي، وعلى الفور دفعت بـ4 سيارات إطفاء بإشراف اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية، لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على النيران داخل المركب.

وتبين من المعاينة أن المركب يسمى "نايل سبوت" تم تخصيصه للتنزه، ويتم استخدام المركب عن طريق سحب "جرار"، وأن الحريق التهم الجزء الخارجي منه، وكشفت التحريات أن المركب يستخدم للتنزه فقط أن وقت نشوب الحريق لم يكن أحد موجود بها.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق، كما أمرت بفحص أوراق المركب وتراخيصها، وكلفت بسرعة الانتهاء من تقرير المعمل الجنائي.