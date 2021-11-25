وزير النفط العراقي: منظمة أوبك تعمل على إيجاد توازن واستقرار في أسعار النفط في السوق العالمية

صرح وزير النفط العراقي أحسان عبد الجبار اليوم الأربعاء بأن البلدان المصدر للنفط /أوبك/ تعمل على إيجاد توازن واستقرار في أسعار النفط في السوق العالمية.

وقال للصحفيين في بغداد"نحن نراقب السوق النفطية والجميع يعمل على الحفاظ على حقوقه ودعم استقرار السوق النفطية".

وذكر أن أسعار النفط في السوق العالمية قد تقفز إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل وأن صادرات العراق النفطية للشهر الحالي من الحقول الجنوبية تبلغ 3 ملايين و200 ألف برميل يوميا.

من جانبه، قال المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة في تصريح مماثل أن معدلات إنتاج النفط الخام في شركة نفط البصرة يبلغ حاليا مليونين و900 ألف برميل يوميا، ونعمل على زيادتها للعام المقبل لتصل بمعدل 3 ملايين و200 ألف برميل يوميا.

وأوضح أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية من المنافذ الجنوبية في محافظة البصرة تبلغ حاليا 3 ملايين و200 ألف برميل يوميا، وأن وزارة النفط تخطط لزيادتها في الشهر المقبل.

وذكر أن وزارة النفط تدرس حاليا خطة لزيادة الصادرات النفطية للعام المقبل ولم يتم لغاية الآن تحديد السقف الجديد للصادرات النفطية للعام المقبل لكنها مؤكدة، وننتظر خطة الوزارة ونحن جاهزين لإضافة أية كميات جديدة لمعدل الصادرات.

وكان وزير النفط العراقي أحسان عبد الجبار قد في وقت سابق اليوم عن التوقيع والإعلان عن تأسيس شركة البصرة للطاقة بين شركة برتش بتروليوم البريطانية و بتروجاينا الصينية وشركة نفط البصرة في محافظة البصرة /550 كم جنوبي العراق/.

وقال وزير النفط العراقي في كلمة عقب حفل التوقيع على الشركة أن تأسيس هذه الشركة يعد إنجازا كبيرا من أجل رفع الطاقة الإنتاجية لحقل الرميلة النفطي والوصول إلى إنتاج يصل إلى مليون و700 ألف برميل يوميا مستقبلا وأن تدير الشركة أعمالها باستقلالية.

وأضاف نأمل أن تحقق هذه الشركة طموحات العراق برفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام وتطوير الاستثمارات النفطية بالتشغيل الآمن والمستقر ووفق احدث التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج .

ويعد حقل الرميلة النفطي واحدا من أقدم الحقول النفطية في العراق ويبلغ عمره أكثر من 50عاما، ويبلغ إنتاجه نحو حاليا مليون و450 ألف برميل وبما يشكل ثلث إنتاج العراق من النفط الخام، وتولت شركة برتش بتروليوم البريطانية و بتروجاينا الصينية عمليات الإنتاج منذ أكثر من 11 عاما في محافظة البصرة.