أكدت جامعة الدول العرببة التزامها بالنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية والحرص على حمايتها من كل أشكال العنف والتمييز للدفع بقضية تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ،في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم، بشأن إنارة مبنى الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة باللون البرتقالي خلال حملة" ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" تحت عنوان "الرجال والنساء معا.. حان وقت العمل".

ونوهت السفيرة ابو غزالة بهذا الحدث التاريخي لإنارة مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة باللون البرتقالي للعام الثالث على التوالي، تضامناً مع "حملة العالم برتقالي" التي تتم في إطار" حملة ال 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" والتي تعقد سنويا ابتداءً من 25 نوفمبر وهو اليوم الموافق لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتنتهي في 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت السفيرة أبو غزالة إنه من أشكال التضامن والتفاعل مع الحملة السنوية على سبيل المثال أن يتم إنارة المعالم والصروح العالمية المهمة باللون البرتقالي الذي اختير كدلالة على المستقبل الذي تنادى الحملة به حتى تتمتع النساء ببيئة آمنة لا تعاني فيها من أي شكل من أشكال العنف.

وأضافت أنه "استكمالا لجهود جامعة الدول العربية في هذا الصدد، تنظم الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة والاسرة والطفولة)، هذا العام عدة فعاليات ضمن "حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، إذ سنقوم اليوم أولا بإنارة المبنى العريق للأمانة العامة للجامعة العربية باللون البرتقالي بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان و المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولمدة خمسة أيام متتالية".

وأوضحت أن الحدث الثاني يعقد في ال29 من الشهر الجاري وهو حوار إقليمي رفيع المستوى تحت عنوان "الرجال والنساء معًا، حان وقت العمل"، مشيرة إلى أن الفاعلية المزمع عقدها على المنصة الرقمية تهدف إلى إبراز وتفعيل دور القيادات الشبابية في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ومناقشات المتطلبات لتعزيز هذا الدور، كما ستتناول الجلسات التحديات التي يتم مواجهتها لإنهاء العنف ضد النساء بشكل عام في الدول العربية وتسليط الضوء على التحديات المستجدة نتيجة استمرار وباء كورونا خاصة في أوقات اللجوء والنزوح.

ونوهت في السياق، إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ستطلق الفعالية الثالثة، وهي حملة إلكترونية #“الرجال والنساء معًا، حان وقت العمل" “Men and women together, time to act” وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حيث يشارك بالحملة جميع أصحاب المصلحة في التعبئة لمناهضة العنف ضد المرأة، لا سيما في السياق الحالي لوباء كورونا ، وذلك لما لكل فرد في المجتمع من دور مهم يلعبه في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، مما يحتم علينا جميعًا العمل معًا عبر القطاعات المختلفة لمعالجة مختلف جوانب العنف ضد النساء والفتيات في المنطقة العربية،مطالبة من الجميع المشاركة بالحملة.

وأكدت أنه في ظل استمرار جائحة كورونا، التي قوضت جهود الكثير من الدول على جميع المستويات وآثارها السلبية التي لا تزال تعاني منها المجتمعات سياسياً واقتصاديا واجتماعيا، وسعى الدول بشكل عام والدول العربية بشكل خاص للوفاء بالتزاماتها تجاه المرأة في مجتمعاتها، لا تتوانى جامعة الدول العربية عن الالتزام الإيجابي والكامل بقضايا النساء وخاصة قضية العنف ضدهن.

ولفتت إلى أن جهود الجامعة العرببة ،في هذا الإطار، انبثقت في عدد من الاستراتيجيات والآليات التي تسعى لتحقيق المساواة وخلق بيئة مسالمة للمرأة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: "الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" وخطة العمل ذات الصلة، والتي اعتمدت في بداية هذا العام على أعلى المستويات بمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته( 155) حيث توفر إطارا استرشادي عربيا يدعم جهود الدول الأعضاء في حماية اللاجئين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال تعزيز الوقاية والحماية والاستجابة.

وأوضحت أن هذا الإطار يشمل أيضًا اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، كما عملت الأمانة العامة للجامعة العربية على "تقرير المراجعة الإقليمية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" حول التقدم الذي أحرزته الدول العربية في غضون أربعين عامًا منذ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979، بالإضافة إلى العمل مع الدول الأعضاء من خلال لجنة حقوق الانسان في إطار وضع رؤية عربية شاملة في هذا الشأن وصياغة "الإعلان العربي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات" وهو الأول من نوعه في المنطقة.

وأشارت إلى أنه سبق وتم التأكيد على هذه القيم والمبادئ والأهداف في اعتماد الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" في عام 2017 وإعلان القاهرة للمرأة العربية -أجندة التنمية لما بعد 2015، والذي يوفر إطارًا شاملاً لتعزيز حقوق ووضع النساء والفتيات في المنطقة العربية.

وتقدمت أبو غزالة بالشكر والتقدير لكل السيدات والسادة الذين ساهموا في تخصيص الوقت والجهد والفكر من أجل اللقاء اليوم للوقوف وقفة واحدة وتجديد الالتزام بهدف القضاء على أي مظهر من مظاهر العنف ضد المرأة وخاصة في ظل ديمومة مثل هذه الظروف المتأزمة.

كما قدمت الشكر للشركاء الأمميين من المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لما يقدمونه من دعمٍ مستمر للنهوض بأوضاع المرأة العربية والحرص على حمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز.