وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى دعم التكنولوجيا الصديقة للمناخ والبيئة

قام وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، بحملة من أجل دعم فاعل لمزيد من التقنيات الصديقة للمناخ.

وقال هابيك (حزب الخضر) اليوم الجمعة، في البرلمان الألماني "بوندستاج" خلال المناقشة التي دارت حول موازنة وزارته للعام المقبل: "القول بأن الأمر كله مجرد أشياء بيئية أو إجراءات لحماية المناخ فقط يسيء إلى الحكم على النقاش الاقتصادي الذي نجريه".

وأشار هابيك إلى قانون مكافحة التضخم الأمريكي، مبينا أن الولايات المتحدة تسعى إلى استثمار عشرات المليارات من الدولارات في حماية المناخ على مدى السنوات العشر المقبلة، ومن ذلك على سبيل المثال تعزيز تصنيع الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح.

وبين أن هناك خشية من انتقال الشركات الأوروبية والألمانية إلى الولايات المتحدة أو أن تفتح مصانع جديدة لها هناك.

وقال هابيك: "المستقبل سيقرر من سيبني أسرع ومن سيقدم أفضل طريقة للابتكار والأداء في مجال الاقتصاد الأخضر".

وأضاف أن حجم ما يسمى بصندوق المناخ والتحول في ألمانيا بلغ حوالي 200 مليار يورو، مشيرا إلى أن هذا "مشابه تماما" لخطط الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح هابيك أن على الصندوق ضمن مهامه أن يعزز الطاقات المتجددة والهيدروجين والبطاريات المناسبة والتنقل بالمركبات الكهربائية.

وذكر هابيك أن "المهمة هي أن نكون أسرع وأكثر حسما عند التخطيط للإنفاق ولقانون المنافسة داخل أوروبا".

ويضع قانون المنافسة قيودا على تقديم الإعانات الحكومية.