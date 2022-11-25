ألمانيا تعتزم إجراء محادثات مع شركات صناعة السلاح لتعزيز الإنتاج

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تعتزم الحكومة الألمانية إجراء محادثات مع شركات صناعة الأسلحة بشأن كيفية تعزيز الإنتاج، حيث تواجه البلاد نقصا في الذخيرة بعد سنوات من عدم تحقيق هدف الإنفاق الخاص بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وما يقرب من عام عام من إمداد أوكرانيا بالسلاح في مواجهة الغزو الروسي للبلاد.

وأكدت مصادر حكومية دعوة ممثلين عن صناعة الدفاع ولفيف من الوزراء إلى لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الإثنين المقبل لمناقشة أفضل السبل للحصول على الأسلحة.

وحددت الحكومة الألمانية مؤخرا هدفا بالحصول على ذخيرة بقيمة 20 مليار يورو (8ر20 مليار دولار)، لتجهيز قواتها، ولإمداد أوكرانيا أيضا.

وتكمن المشكلة في أن قطاعات كثيرة من صناعة الدفاع في ألمانيا أغلقت بعض خطوط الإنتاج خلال السنوات الأخيرة جراء قلة الطلبيات.

وستركز المحادثات المقبلة على كيف يمكن للصناعة توسيع عمليات الإنتاج وتسريع وتيرتها.