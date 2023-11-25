بابا الفاتيكان يلغي عدة مواعيد اليوم بسبب إصابته بإنفلونزا خفيفة

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ألغى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، العديد من المواعيد اليوم السبت.

وأعلن الفاتيكان قبل ظهر اليوم أن سبب ذلك يرجع إلى إصابة البابا بإنفلونزا خفيفة.

يذكر أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثمانين الشهر المقبل.

ويعاني البابا، الأرجنتيني المولد، من مشاكل صحية على نحو ملحوظ منذ بعض الوقت.

وغالبا ما يتنقل البابا باستخدام كرسي متحرك بسبب مشاكل في الركبة، كما اضطرفي أوائل الصيف الماضي للخضوع لعملية جراحية بسبب إصابته فتق في البطن.

ويترأس البابا المولود باسم خورخي ماريو بيرجوليو، الكنيسة الكاثوليكية في روما منذ مارس 2013 حيث خلف في هذا المنصب البابا الألماني بنديكت السادس عشر الذي استقال من منصبه على نحو مفاجئ لأسباب تتعلق بتقدمه في السن.

وكان بنديكت توفي في في الفاتيكان في نهاية العام الماضي عن عمر ناهز 95 عاما.