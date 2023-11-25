من هم الرهائن الإسرائيليين التي أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية؟

ضمن الصفقة التي جرت بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تم الإفراج عن 13 رهينة إسرائيلية، جميعهم من النساء والأطفال، كجزء من الصفقة التي تشمل 50 أسيرا.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق سراح 10 رهائن أجانب تايلانديين وفلبيني واحد، كجزء من صفقة منفصلة بين المقاومة الفلسطينية والحكومة المصرية، وفقا لما ذكرته "بي بي سي" البريطانية.

وبموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، سيتم إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، لمدة 4 أيام، والتي بدأت أمس الجمعة، في 24 نوفمبر الساعة 7 صباحا.

فيما سيتم الإفراج عن 150 من الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية، وسيُسمح لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والوقود بالدخول إلى غزة.

ولكن، من هم الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم؟

- مارجاليت موزيس، 78 عاماً، إسرائيلية أخذتها المقاومة الفلسطينية من مستوطنة ناحل عوز المحتلة، ووفقا لبي بي سي، فهي ناجية من مرض السرطان، وتعاني من مشاكل صحية أخرى تتطلب رعاية طبية مستمرة تقريبًا.

- أدينا موشيه، 72 عامًا، المقيمة أيضا في المستوطنة الإسرائيلية في ناحل عوز المحتلة، قُتل زوجها سعيد موشيه في هجوم المقاومة الفلسطينية.

- ودانييل ألوني، 44 عامًا، التي احتجزتها المقاومة وابنتها إميليا البالغة من العمر 6 سنوات من مستوطنة ناحل عوز في غلاف غزة مع شقيقتها شارون ألوني كونيو، 34 عامًا، وزوجها ديفيد كونيو، 33 عامًا، وابنتيهما التوأم إيما ويولي البالغتين من العمر 3 سنوات.

- وأيضا دورون كاتس آشر، 34 عامًا، وابنتيها راز، 4 أعوام، وأفيف، عامين، الذين احتجزتهم المقاومة بعد هجومها أثناء إقامتهم مع أقاربهم بالقرب من حدود غزة.

- أوهاد موندر زيكري، 9 سنوات، ووالدته كيرين موندر، 54 عاما، وجدته روثي موندر، 78 عاما، الذين احتجزتهم المقاومة الفلسطينية بعد جلبهم من ناحل عوز المحتلة، فيما لا يزال أبراهام موندر، زوج روثي موندر، والد كيرين وجد أوهاد، محتجزًا كرهينة.

- تشانا بيري، 79 عامًا، والتي تم احتجازها كرهينة مع ابنها ناداف بوبلويل، 51 عامًا، وهو مهاجر إلى إسرائيل في الستينيات من جنوب إفريقيا ولديه 3 أطفال.

- حنا كاتسير، 77 عاما، وهي الإسرائيلية التي ظهرت في شريط فيديو نشرته حركة الجهاد الإسلامي، في 9 نوفمبر الماضي، وتظهر فيها جالسة على كرسي متحرك، والتي تم جلبها من ناحل عوز، مع ابنها إيلاد كاتسير 47 عاما.

- يافا أدار أم لـ3 أبناء، وجدة لـ8 أطفال ولديها 85 عاما، جلبت من ناحل عوز، وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن حفيدها، تامير، 38 عاما، من فرقة طوارئ الاحتلال في ناحل عوز، تم جلبه أيضا إلى غزة.