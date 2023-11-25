هيئة الكوارث الهندية: عملية إنقاذ 41 عاملا محاصرا في نفق قد تستغرق وقتا طويلا

ذكرت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الهندية، اليوم السبت، أن عملية إنقاذ 41 عاملا محاصرا في نفق "سيلكيارا" قد تستغرق وقتا طويلا حيث يواجه مثقاب الحفر المستخدم في الحفر الأفقي عقبات متكررة ويستعد عمال الإنقاذ للبدء في الحفر الرأسي، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" للأنباء .

وقال عضو الهيئة الوطنية الليفتنانت جنرال سيد عطا حسانين أن الحفر الرأسي سيبدأ خلال ما يتراوح بين 24 و36 ساعة، مضيفا أن الجزء الأمامي من آلة الحفر انكسر وتجري جهود لاستعادته من النفق.

وأوضح حسانين: "لا بد أن نتحلى بالصبر في هذه العملية الخطيرة... قد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا"، دون أن يضع إطارا زمنيا للانتهاء من عمليات الإنقاذ.