كيف يضغط صلاح على إدارة ليفربول للتجديد؟

كشفت تقارير صحفية خارجية عن كيفية قيام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بالضغط على إدارة النادي من أجل فتح ملف تجديد تعاقده.

وأوضحت صحيفة ذا أثليتك أن محمد صلاح قام بتصرف نادر بعد مباراة فريقه أمس الأحد، مُشيرةً إلى أنه توجه من تلقاء نفسه إلى الصحفيين، من أجل الإدلاء بتصريحات حول موقفه من الاستمرار مع النادي.

وذكرت الصحيفة: "إن القول بأن صلاح نادرًا ما يتحدث إلى وسائل الإعلام المكتوبة باللغة الإنجليزية سيكون أقل من الحقيقة، حيث استجاب اللاعب مرتين فقط خلال 7 مواسم للإجابة على أسئلة الصحفيين في المنطقة الإعلامية بعد المباريات".

وأضافت: "عندما خرج صلاح من ملعب سانت ماري للصعود إلى حافلة فريق ليفربول بعد تسجيله هدفين في فوز صعب 3-2 على ساوثهامبتون، كان صوت الرياح قويًا، واستقبله صوت العشرات من المعجبين وهم يهتفون باسمه".

وتابعت: "ألقى صلاح نظرة سريعة على يمينه حيث كان أربعة صحفيين ينتظرون خلف حاجز معدني، لكن بدلاً من إرسال اعتذاره لهم، توجه مباشرة وسط الضجيج.. وسرعان ما اتضح أنه يريد أن ينفس عن شيء ما في صدره".

وأكملت: "بعد أن ظل صامتًا في السابق بشأن أزمة عقده، قرر صلاح أن الوقت قد حان للخروج عن الصف، وكان إحباطه واضحًا حيث تحول حديثه إلى حالة عدم اليقين بشأن مستقبله مع النادي".

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "نحن تقريبًا في ديسمبر، ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي.. ربما أكون خارج النادي أكثر من الاستمرار فيه".

وواصل: "لن أعتزل قريبًا لذا فأنا ألعب فقط وأركز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وربما دوري أبطال أوروبا.. أشعر بخيبة أمل ولكن سنرى".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "لقد كنت في النادي لمواسم عديدة. لا يوجد نادٍ مثل هذا. أنا أحب الجماهير، وهم يحبونني. الأمر ليس في يدي أو يد الجماهير، أنا فقط أبذل قصارى جهدي لأن هذه شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي".