رئيس هيئة الدواء يتفقد مدينة الدواء المصرية برفقة وزيرة خارجية بوليفيا

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قام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بجولة تفقدية صباح اليوم برفقة "سيليندا سوسا"، وزير خارجية بوليفيا في مدينة الدواء المصرية، حيث كان في استقبالهما عمرو ممدوح، رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء "جيبتو فارما".

وأوضح رئيس هيئة الدواء خلال الجولة أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع تتراوح ما بين150 إلى200 مليون عبوة سنويا، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو65 مليون عبوة سنويا.

وأضاف ممدوح خلال الزيارة أن مدينة الدواء هو زيادة عدد المستحضرات بنهاية العام الجاري إلى 95 مستحضرا مقارنة بـ60 مستحضرا بنهاية2023.

وأكد ممدوح أن مدينة الدواء تعد مركزا إقليميا للتعاون مع جميع الشركات العالمية في مجال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير.