تعرضت صباح اليوم الاثنين، بلدات يحمر الشقيف والجبل الأحمر بين حاروف وشوكين وزبدين في جنوب لبنان، لغارات إسرائيلية، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأسفرت الغارات الحربية الإسرائيلية الكثيفة في بلدة يحمر الشقيف، عن تدمير 15 منزلا. كما سُجلت غارات على ارنون وكفرتبنيت وحرج علي الطاهر ومحيط قلعة الشقيف وعلى مجرى الليطاني بين زوطر وديرسريان وبين شوكين وميفدون وأطراف كفرصير، بالاضافة إلى ثلاث غارات على عين قانا في إقليم التفاح.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "العدو يستمر بمحاولاته للسيطرة على الخيام، وتتصدى له عناصر من المقاومة الإسلامية وتستمر التحركات الإسرائيلية في ديرميماس".

وأضافت: "لفت مواطنون من ديرميماس إلى أن قوات العدو قامت بعمليات تفجير في البلدة بالقرب من دير ميما وصولا حتى مجرى الليطاني، وهي تقصف قلعة الشقيف باستمرار وإن كان بشكل متقطع".

وتدور الاشتباكات بين المقاومة والقوات الإسرائيلية بشكل شرس في محيط بلدية الخيام، بعدما تقدمت القوات الإسرائيلية، مدعومة بدبابات الميركافا من جهة الشاليهات والمعتقل في الأطراف الجنوبية، تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي والفوسفوري على وسط الخيام، وعلى أطرافها لناحية ابل السقي وجديدة مرجعيون.

وتقدمت دورية مؤللة معادية عند الخامسة صباحا من شمع باتجاه البياضة غربا، وبعد اجتيازها مئات الأمتار، استهدفتها المقاومة وأصابت دبابتي ميركافا، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

كما أفادت مراسلة وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في مرجعيون، بأن "العدو الإسرائيلي قام بعملية تفخيخ وتفجير في بلدة الخيام، وشعر السكان بارتجاجات قوية جراء العصف، ووصلت شظايا الانفجار إلى بعض المنازل في القرى المجاورة. وقد رافق هذه التفجيرات قصف مدفعي ثقيل استهدف وسط البلدة، ورشقات من الأسلحة الرشاشة".

ونقلت الوكالة اللبنانية عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على زبقين- قضاء صور أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء".