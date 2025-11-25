ستارمر: بريطانيا ستزود أوكرانيا بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، في مستهل اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء فرنسيين وألمان إن بريطانيا ستزود أوكرانيا بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي تصريحات ستارمر في الوقت الذي أبدت فيه أوكرانيا دعمها لإطار اتفاق السلام مع روسيا، مع التأكيد على ضرورة تسوية القضايا المثيرة للخلاف في اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، عبرت أوكرانيا عن دعمها لإطار اتفاق سلام مع روسيا، لكنها أكدت مجددا على ضرورة حل القضايا الحساسة خلال اجتماع بين زيلينسكي وترامب.

وألمحت رسالة كييف إلى أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها إدارة ترامب ربما تحقق المرجو منها، لكن التفاؤل قد يكون مؤقتا، خاصة وأن روسيا أكدت أنها لن تتنازل عن أهدافها.

وأجرت فرق تفاوض أمريكية وأوكرانية محادثات في جنيف يوم الأحد بشأن أحدث خطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول إن الوزير أجرى محادثات مع مسئولين روس في أبوظبي في وقت متأخر من أمس الاثنين واليوم الثلاثاء.

وقال مسئول أوكراني "بعد محادثات جنيف، تدعم أوكرانيا جوهر إطار العمل، ولا يزال النقاش بخصوص أكثر القضايا حساسية مستمرا بين الرئيسين".