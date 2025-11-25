شهدت مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بمنطقة روض الفرج، صباح اليوم، بدء توافد الناخبين على اللجان الانتخابية، وسط حضور ملحوظ للعشرات من المواطنين الذين اصطفوا أمام بوابات اللجنة منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت.

ورصدت الشروق انتظام عملية دخول وخروج الناخبين بفضل التنظيم الذي تقوم به قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان، حيث تعمل العناصر الشرطية على تسهيل حركة المواطنين ومنع التكدس، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات المنظمة لسير العملية الانتخابية.

وشهدت اللحظات الأولى تعاون كبير من قوات الأمن لتسهيل الإجراءات داخل اللجنة وتعاون القائمين عليها لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات.

كما تواجد عدد من أنصار المرشحين لإرشاد كبار السن ومساعدتهم في الوصول إلى مقار اللجان، فيما شهد محيط المدرسة توافدًا مستمرًا من الناخبين من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في التصويت.