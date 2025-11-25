علق المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على ما شهده أثناء مرروه على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي بدأت يوم الإثنين، قائلًا: "حاجة تفرح وكمواطن مصري قبل ما أكون مسئول أهنئ كل أهالي القليوبية على الزخم الكبير اللي عاملينه".

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال تغطية قناة «الحياة»، لانتخابات مجلس النواب 2025، أن محافظة القليوبية متعددة الشخصيات، بين الحضرية والريفية، معلقًا: "الأماكن دي كلها أنا رحتها النهارده.. وفي لجان مكنتش عارف أخش من تزاحم الناس".

وأشاد بمشاركة المرأة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى تواجدهم أمام لجان المقرات الانتخابية منذ الثامنة والنصف صباحًا.

وأوضح أنه وفق التوجيهات الرئاسية، سعت جميع أجهزة الدولة والمحافظة لجعل العملية الانتخابية معبرة عن أصوات المواطنين، قائلًا: "قبل المشاهدة بتاعتي من الغرفة.. شفت اللجان بعيني واطمئننا من السادة المستشارين على الأرض هل عندكم مشاكل".

على صعيد أخر، قال محافظ القليوبية إن المحافظة تحركت فور بدء مرحلة الصمت الانتخابي لإزالة اللوحات الانتخابية، من محيط اللجان الانتخابية، مضيفًا: "أنا بنفسي نزلت وأكدت على بعض الدوائر لما شهدت بعض هذه المواقف".

وتابع "لما ابتدينا نزيل المرشحين نفسهم كلموني وقالوا لي إحنا اللي هنشيل المحافظمة متشلش حاجة والتزموا وشالوا".

وأوضح أن المحافظ وفريق عمله قسموا المحافظة على 4 قطاعات، بينه، وبين الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، و المهندسة جيهان عبد الحميد السكرتير العام، واللواء الدكتور محمد معوض عقل السكرتير العام المساعد، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية ومحيطها، بالإضافة لتواجد وسائل الحماية المدنية لفحص لجان المحافظة الـ500، بجانب تنسيقهم مع المديريات الخدمية (الصحة والتضامن الاجتماعي) للتقديم خدماتها في محيط المقرات الانتخابية.

وبدأ المصريون بالداخل الإثنين، عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساء.