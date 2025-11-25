ماركينيوس يستعد لخوض مباراته رقم 500 مع سان جيرمان ضد توتنهام

يتوقع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان خوض القائد ماركينيوس مباراته رقم 500 مع النادي عندما يواجه توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وتعافى البرازيلي ماركينيوس، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2013 وهو في 19 من عمره، من الإصابة ومن المتوقع أن يظفر بهذا الإنجاز في ملعب بارك دي برينس.

وأبلغ لويس إنريكي مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء "إذا كان في حالة جيدة، فسيلعب. خوض 500 مباراة رقم مذهل.

"كان قائدا للفريق لفترة طويلة. إنه لاعب مختلف وقائد حقيقي. ونحن سعداء للغاية من أجله".

وأشار الإسباني إلى أن باريس سان جيرمان أصبح في حالة أفضل مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي، عندما واجه صعوبات في مرحلة الدوري قبل أن يفوز باللقب لأول مرة.

وقال "لدينا ثلاث نقاط أقل في الدوري الفرنسي لكننا سجلنا أهدافا أكثر. في دوري الأبطال نحن أفضل، نعرف كيف كان الوضع الموسم الماضي. دفاعيا، شعوري أننا أصبحنا أفضل".

لكن لويس إنريكي أكد صعوبة التعامل مع عودة اللاعبين من الإصابة خاصة في حالة المهاجم عثمان ديمبلي.

وأضاف "في كل مرة يعود فيها لاعب، يصعب علينا معرفة كيفية التعامل معه. ومع عثمان نحن أكثر حرصا من المعتاد. نحن سعداء بعودته لكن علينا أن نتحلى بالحذر".

وأوضح لويس إنريكي أن باريس سان جيرمان أصبح أكثر استعدادا مما كان عليه عندما واجه توتنهام في كأس السوبر الأوروبية في أغسطس آب الماضي.

وتابع "إنها ذكرى جيدة لأنها انتهت بشكل جيد، لكنها سيئة إذا فكرت في أول 60 دقيقة، واجهنا الكثير من الصعوبات.

"الآن نحن أكثر استعدادا لمحاولة السيطرة على المباراة، لكن ستكون صعبة. لديهم العديد من اللاعبين الدوليين، إنهم أقوياء، وبدأوا الموسم جيدا".

وشدد لويس إنريكي أيضا على مساهمة لاعبي أكاديمية باريس سان جيرمان.

وتابع "من المهم لنا ولهم أن ندرك أن هناك فرصا سانحة. ليس من السهل أبدا اللعب لباريس سان جيرمان، لكننا لا نخشى منح الفرص للاعبين الشبان إذا كانت لديهم الجودة.

"رأيت العديد من اللاعبين يسجلون أهدافا، والعديد يقدمون تمريرات حاسمة، وعدد الأهداف المسجلة بالفعل أفضل مقارنة بالعام الماضي. كفريق، من المهم أن تكون لدينا حلول مختلفة".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بعد أربع مباريات، ويتصدر ترتيب الدوري الفرنسي.