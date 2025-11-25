البيت الأبيض: مطلوب مزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن المطلوب مزيد من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك بعض التفاصيل الحسّاسة لكن غير المستعصية يجب العمل على تسويتها بشأن السلام في أوكرانيا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا وافقت على مقترح إنهاء الحرب مع روسيا، مع وجود "تفاصيل ثانوية" فقط عالقة، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل.

وفي حديثه أثناء زيارة وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول إلى أبوظبي لعقد اجتماعات مع مسئولين روس بشأن مقترح إدارة ترامب، قال المسئول الأمريكي: "وافق الأوكرانيون على اتفاق السلام. هناك بعض التفاصيل الثانوية التي يتعين تسويتها، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي منشور على منصة "إكس"، كتب وزير الأمن القومي الأوكراني، رستم عمروف، أن الوفود "توصلت إلى تفاهم مشترك حول الشروط الأساسية للاتفاق الذي جرت مناقشته في جنيف".

وقال عمروف: "نعتمد الآن على دعم شركائنا الأوروبيين في خطواتنا المقبلة". وأضاف أن أوكرانيا تتطلع إلى ترتيب زيارة لزيلينسكي إلى الولايات المتحدة "لاستكمال الخطوات النهائية وإبرام اتفاق مع الرئيس (دونالد) ترامب"، موضحا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.