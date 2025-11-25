عاودت البورصة المصرية، الارتفاع فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فقد صعد المؤشر الرئيسي للسوق بعد ما هبط فى نهاية تعاملات أمس دون مستوى الـ 40 ألف نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.92% ليصل عند مستوى 40090.12 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 16416.28 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 12408.07 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد هبطت فى ختام تعاملات أمس الاثنين، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 39725.26 نقطة، بختام جلسة أمس.