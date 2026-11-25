كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني تفاصيل جديدة تتعلق بالحالة الصحية لنجمه جمال موسيالا، في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا حول طبيعة مرضه وتوقيت اكتشافه، مؤكدًا أن الأعراض العصبية التي يعاني منها اللاعب ظهرت بعد تمديد عقده مع النادي البافاري.

وأوضح بايرن، في بيان رسمي صدر الأربعاء، أنه أجرى الفحوصات الطبية اللازمة للاعب بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي، وذلك عقب ظهور الأعراض للمرة الأولى في 22 أبريل 2025، بينما كان موسيالا قد وقع عقدًا جديدًا مع الفريق في 14 فبراير من العام نفسه.

وجاء البيان عقب مشاورات بين إدارة النادي ووكالة «11 وينز» المسؤولة عن إدارة أعمال اللاعب، بهدف وضع حد للشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن توقيت بداية الأزمة الصحية.

وأشار النادي الألماني إلى أن موسيالا خضع لأول فحص طبي بعد ظهور أعراض تشبه نوبات الغياب، وهي حالة عصبية قد تتسبب في نوبات مؤقتة من فقدان الوعي أو الانتباه.

وكان اللاعب قد تعرض لحالتين من الانهيار داخل أرض الملعب خلال مباريات الإعداد للموسم الكروي 2026-2027، قبل أن يكشف لاحقًا عن معاناته من اضطراب عصبي قد يؤدي إلى نوبات مؤقتة، لكنه قابل للعلاج.

ولم تقتصر أزمة موسيالا على الجانب الصحي، إذ تعرضت إدارة بايرن ميونيخ لانتقادات خلال الفترة الأخيرة، بعد تصريحات صدرت عن بعض مسؤولي النادي بشأن إمكانية إعادة النظر في راتب اللاعب حال عدم عودته إلى مستواه السابق بسبب حالته الصحية.

وكان كارل هاينز رومينيغه، أحد أبرز المسؤولين السابقين والحاليين في دوائر القرار بالنادي، قد أشار إلى ضرورة مناقشة الوضع المالي للاعب مع عائلته ووكالة أعماله، إذا لم يتمكن من استعادة مستواه المعهود.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة، خاصة من جانب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، الذي انتقد ما وصفه بمحاولة ممارسة ضغوط منظمة على اللاعب وممثليه قبل الدخول في أي مفاوضات.

ويعد جمال موسيالا أحد أصحاب الرواتب المرتفعة داخل صفوف بايرن ميونيخ، إذ أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 25 مليون يورو.

وفي ختام بيانه، أكد النادي البافاري ووكالة اللاعب بدء مناقشات وصفاها بالبناءة، في خطوة تهدف إلى معالجة الملفات المتعلقة بمستقبل موسيالا، سواء على المستوى الرياضي أو التعاقدي، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها خلال الفترة الحالية.