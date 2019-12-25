 كندا تسمح للاعب تركي باللعب في تورونتو بعد الغاء الحكومة التركية لجواز سفره لانتقاداته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كندا تسمح للاعب تركي باللعب في تورونتو بعد الغاء الحكومة التركية لجواز سفره لانتقاداته

<br/>علم كندا

علم كندا
تورونتو - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 8:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 8:43 م

سمحت الحكومة الكندية للاعب كرة السلة التركي، إينيس كانتير بعبور الحدود من الولايات المتحدة إلى تورونتو للعب مباراة مع فريقه بوسطن سيلتيكس الأمريكي.

قال لاعب كرة السلة -فى تصريحات له- إن جواز سفره ألغى من قبل الحكومة التركية في عام 2017 بسبب انتقاداته لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب معاملته السيئة للمواطنين الأتراك.

وقد وجه اللاعب التركي الشكر لرئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، على السماح له باللعب مع فريقه، بوسطن سيلتيكس، أمام تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الأمريكي بعد مناقشة مع الحكومة الكندية.

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