

شهد العالم خلال عام 2019، العديد من الأحداث الإرهابية التي أثرت فيه وأزعجت المواطنين، فهناك جرائم عدة وقعت شغلت الرأي العام، وكانت حديث وسائل الإعلام العالمية والعربية لفترة كبيرة.

وترصد "الشروق" في التقرير التالي، أبرز الهجمات الإرهابية التي ضربت أنحاء متفرقة من دول العالم خلال عام 2019.

• تفجيرات جزيرة جولو

بدأت الحوادث الإرهابية التي شهدها العالم خلال العام 2019، بتفجيرين استهدفا الكنسية الرومانية الكاثوليكية بجزيرة جولو بمدينة سولو الفلبينة، في 27 يناير الماضي، أسفرا عن مقتل 27 شخصا وإصابة 77 آخرين، وفقا لإحصائيات القوات المسلحة الفلبينية التي نشرتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

• تفجيرات الصومال

شهد الصومال -خلال عام 2019- عدة تفجيرات إرهابية ضربت مدنه، بدأت بانفجار سيارة مفخخة أمام فندق في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل قرابة 50 شخصا وإصابة 130 آخرين.

• مسجدان في نيوزيلندا

وفي 15 مارس الماضي، شهد العالم واحدة من أبشع جرائم الإرهاب، بعد قيام شاب يدعى "برينتون تارانت" أسترالي الجنسية، بإطلاق نار على مجموعة من المسلمين أثناء تواجدهم داخل مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا؛ لأداء صلاة الجمعة؛ ما خلَّف 49 شهيدا و48 مصابا.

• مترو أوتريخت

على خطى حادث كرايستشيرش نيوزيلندا الإرهابي، شهدت مدينة أوتريخت في هولندا، والتي تبعد عدة كيلومترات عن أمستردام، في 19 مارس الماضي، هجوما إرهابيا، حيث فتح مسلح تركي الأصل، يبلغ 37 عاما، النار عشوائيا في مترو المدينة؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وسقوط 9 من الجرحى، منهم 3 إصابات خطيرة.

• تفجيرات سريلانكا

شهد العالم أكثر الحوادث الإرهابية دموية خلال عام 2019، في 21 أبريل الماضي، حينما هزت 8 تفجيرات فنادق وكنائس سريلانكا، أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، قتل خلالها ما يزيد عن 350 شخصًا من بينهم 3 من ضباط الشرطة وحوالي 39 من الرعايا الأجانب، وأصيب أكثر من 500 آخرين بجروح نتيجة التفجيرات.

التفجيرات أدت إلى فرض حظر التجول في البلاد وحجبت مواقع تواصل اجتماعي، وذكرت السلطات لاحقا أنه تم القبض على 8 أشخاص لتورطهم في الهجمات التي استهدفت مسيحيي سريلانكا، وفقا لصحيفة "فرانس 24" الفرنسية.

• حادث فيرجينيا

كان عام 2019، مليئا بالهجمات الإرهابية التي ضربت أمريكا، إذ شهدت ولاية فيرجينيا في 31 مايو الماضي، هجوما عشوائيا، قتل خلاله ما يزيد عن 12 شخصا -من بينهم منفذ الاعتداء- وأصيب 4 آخرين، بعدما فتح مهندس النار عشوائيًا على زملائه بمبنى تابع للبلدية في مدينة فرجينيا بيتش الساحلية.

• حادث تكساس

كما شهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الحدودية مع المكسيك، في 3 أغسطس الماضي، مجزرة دموية صنفت كثامن أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث.

وأطلق شاب أبيض يدعى باتريك كروسياس، يبلغ من العمر 21 عامًا، النار بشكل عشوائي، على المواطنين في متجر "ولمارت" بالمدينة، التي يسكنها عدد كبير من ذوي الأصول المكسيكية، ليقتل 20 شخصًا ويوقع عشرات المصابين.

• حادث أوهايو

بعد مرور أقل من 13 ساعة على وقوع مجزرة تكساس، وقع هجوم دموي آخر بولاية أوهايو الأمريكية، حينما فتح مسلح يدعى "كونور بيتس"، يبلغ 24 عاما، النار على المواطنين في وسط مدينة دايتون، التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات.

وقالت شرطة الولاية حينها، إن إطلاق النار لم يستغرق حوالي 30 ثانية من المسلح، الذي بدا عليه الإحترافية في استخدام السلاح، ليسفر عن مقتل 10 أشخاص من ضمنهم شقيقته، وإصابة 26 آخرين، قبل أن يسقطوه قتيلا، وفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

• حادث شيكاغو

في 4 أغسطس الماضي، وبعد مرور أقل من 24 ساعة على حادثي تكساس وأوهايو، قتل 3 أشخاص وأصيب 37 آخرون، بعد إطلاق النار من قبل عدة أشخاص داخل سيارة سوداء، على المواطنين في متنزه "دوجلاس بارك" في مدينة شيكاغو.

• معهد الأورام

وفي نفس اليوم (4 أغسطس)، شهدت مصر واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية، حينما حدث تصادم بين عدد من السيارات، كانت إحداهم تحتوي على متفجرات مقرر استخدامها في عملية إرهابية، لينجم انفجار أمام المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة، مسفرا عن مقتل ما تخطى الـ20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، حسبما ذكر وزير الداخلية، الذي اتهم حركة حسم بتنفيذ التفجير، لكن الحركة أنكرت المزاعم.

• حادث أرامكو

وفي 14 سبتمبر الماضي، شهدت المملكة العربية السعودية هجوما إرهابيا استهدف معملي نفط تابعين لشركة (أرامكو) بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عن طريق طائرات بدون طيار؛ ما أدى إلى اندلاع حريقين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمكنها من السيطرة عليهما والحد من انتشارهما فيما بعد.

وأدت الانفجارات إلى توقف إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، وتوقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب المستخدم في إنتاج الغاز الطبيعي، قدرت بنحو ملياري قدم مكعب يومياً، وهو ما يعادل نحو 50% من إنتاج الشركة، وفقاً لتصريحات وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان.

• بوركينا فاسو

وفي 30 أكتوبر الماضي، أكدت حكومة بوركينا فاسو أن إرهابيين مجهولين قتلوا 16 شخصا في هجوم استهدف قرية "بوبي مينجاو" بالإقليم القريب من الحدود مع دولة النيجر.

• هجوم مالي

وفي 1 نوفمبر الماضي، قُتل 54 شخصا من بينهم 53 جنديا في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في منطقة إنديليمان شمالي مالي، وفق ما أعلن وزير الاتصال المالي يايا سانغاري، في بيانه الذي ندد خلاله بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى وأضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والأمن الوطني".

• تفجيرات تل أبيض

مع إطلاق الجيش التركي عمليته العسكرية "نبع السلام" في سوريا، شهدت مدينة تل أبيض الواقعة بمحافظة الرقة السورية، الحدودية مع تركيا، سلسلة تفجيرات إرهابية خلال عام 2019، لعل أكثرها دموية حينما انفجرت سيارة مفخخة، في 2 نوفمبر الماضي، لتسفر عن مقتل 14 مدنيا وإصابة 30 آخرين.

وبعد حوالي 20 يوما، شهدت المدينة تفجيراً مروعاً آخر، أسفر عن مقتل ما يزيد عن 13 شخصا وإصابة العشرات، جراء تفجير ناجم عن سيارة مفخخة، ركنها مجهولون بالقرب من المنطقة الصناعية، وفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

• هجوم نيجيريا

وفي 10 ديسمبر الماضي، وقع هجوم إرهابي في معسكر ببلدة إيناتيس النيجيرية بالقرب من الحدود مع مالي، أسفر عن مقتل حوالي 60 شخصا، وأدى إلى قطع رئيس النيجر زيارته القصيرة إلى مصر، التي جاءت لحضور مؤتمر منتدى السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، المنعقد في مدينة أسوان، ويعود إلى بلاده لمواجهة تلك "المأساة".

وجاء الهجوم بعد 24 ساعة من آخر على قاعدة عسكرية في منطقة طاوة، أسفر عن مقتل 3 جنود و14 إرهابيا، وفقا لوزارة الدفاع النيجيرية.