منتخب الشاطئية يواجه الكويت وديا اليوم في الإسكندرية

يواجه منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد بالإسكندرية، نظيره الكويتى في أولى تجاربه الودية استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم، والتي تقام في دبي.

واختار مصطفى لطفي المدير الفني قائمة ضمت كلاً من زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، أحمد حمدي لبانة، يوسف مرتضى، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، عبدالرحمن الشافعي، هيثم كوستا، مصطفى صاصا، إسماعيل بهجت، كريم شحاتة، أنور علي، أحمد بالي كريم سيد وأحمد إيشا.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمصطفى لطفي كلًا من أحمد أبوسريع مدرباً عاماً، محمد فوزيً مدرب حراس المرمى، محمد منجي المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.