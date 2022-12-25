أهلي دبي يفرط في صدارة الدوري الإماراتي بعد الخسارة أمام بني ياس

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فرط فريق شباب الأهلي في صدارة الدوري الإماراتي، عقب خسارته أمام بني ياس 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز خورفكان على اتحاد كلباء 2 / 1 والشارقة على دبا الفجيرة 2 / صفر عجمان على الوحدة 1 / صفر.

وتقدم شباب الأهلي دبي بهدف نظيف سجله وليد عباس في الدقيقة السابعة قبل أن يسجل بني ياس هدفين عن طريق جاستون سواريز وسهيل النوبي 24 و26.

وتوقف رصيد شباب الأهلي دبي عند 25 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع بني ياس رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز خورفكان على اتحاد كلباء 2 / 1.

وسجل هدفي خورفكان مهدي عبيد وايلتون بوا مورتي في الدقيقتين الأخيرة من اللقاء والـ12 من الوقت بدل الضائع للقاء، فيما سجل هدف اتحاد كلباء أحمد النقبي في الدقيقة 73.

وأهدر بينيل ملابا لاعب اتحاد كلباء ركلة جزاء في الدقيقة 57 ، كما شهدت المباراة طرد إيجور روسي لاعب اتحاد كلباء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع خورفكان رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند17 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، اعتلى فريق الشارقة صدارة الدوري، عقب فوزه على مضيفه دبا الفجيرة 2 / صفر.

وسجل هدفي الشارقة خالد إبراهيم في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعصمان كمارا في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد منصور عباس لاعب دبا الفجيرة في الدقيقة 21 وميرالم بيانيتش لاعب الشارقة في الدقيقة 17. ورفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند اربع نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، فاز عجمان على الوحدة بهدف نظيف سجله ميرال ساماردزيتش في الدقيقة 75 .

ورفع عجمان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الوحدة عند 23 نقطة في المركز الرابع.