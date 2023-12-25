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أعلن ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لمودرن فيوتشر تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة اليوم أمام بيراميدز، ضمن منافسات بطولة كأس سوبر الأبطال.

ويواجه مودرن فيوتشر فريق بيراميدز في الثالثة مساء اليوم الإثنين، على ملعب محمد بن زايد، في نصف نهائي كأس سوبر الأبطال.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر لمباراة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوزيف جوناثان - محمد عبد السلام - علي الفيل - باسم علي

خط الوسط: محمد فاروق - غنام محمد - محمد صادق - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان محسن - درامي كيجالي.

يُذكر أن الفائز من مباراة مودرن فيوتشر أمام فريق بيراميدز سيتأهل لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، في نهائي كأس سوبر الأبطال.