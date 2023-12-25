البابا فرنسيس خلال قداس الميلاد: قلبنا في بيت لحم



انتهز البابا فرنسيس فرصة قداسه عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس، لتذكير أتباعه بأهمية السلام في ظل استمرار الحرب على غزة.

وذكّر رأس الكنيسة الكاثوليكية، التي يتبعها نحو 1.3 مليار كاثوليكي، المؤمنين برسالة عيد الميلاد "السلام على الأرض"، خلال قداس أُقيم في الفاتيكان مساء اليوم الأحد.

وفيما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، قال فرنسيس: "قلبنا الليلة في بيت لحم، حيث مازال أمير السلام يرفض منطق الحرب الخاسر، مع زئير الأسلحة."

وبالنسبة اللكثيرين، فإن الحربين في قطاع غزة وأوكرانيا قد ألقيتا بظلالهما على أعياد الميلاد هذا العام.

في ظل الحرب في غزة، انطلق اليوم الأحد موكب صغير لعيد الميلاد للبطريرك اللاتيني متوجها من القدس إلى كنيسة المهد في بيت لحم.

ومع ذلك، لم يرافق الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، الممثل الأعلى للكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، سوى عدد قليل من الفرنسيسكان ومن الزائرين الآخرين في رحلة قصيرة بالسيارة إلى بيت لحم، على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب.

ويقام قداس منتصف الليل في كنيسة المهد ذات الشهرة العالمية في المدينة التاريخية.

والمدينة، التي عادة ما تكون مكتظة بعشرات الآلاف من الحجاج من جميع أنحاء العالم في عيد الميلاد، بدت مهجورة تقريبا بسبب الحرب والإغلاق الذي تفرضه إسرائيل.

كما غابت شجرة عيد الميلاد الكبيرة التي عادة ما كان يتم نصبها أمام كنيسة المهد أثناء الاحتفالات. وكان رؤساء الكنائس في القدس قد قرروا في نوفمبر الماضي عدم إقامة زينة عيد الميلاد في الأراضي المقدسة بسبب الحرب.