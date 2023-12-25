الإقليم الغربي في سريلانكا يسجل 46% من إصابات حمى الضنك بالبلاد

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أعلن البرنامج الوطني لمكافحة حمى الضنك في سريلانكا، أنه جرى تحديد الإقليم الغربي بالبلاد منطقة عالية الخطر بالنسبة لانتشار المرض، حيث جرى تسجيل 46% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد به.

وأفاد مدير البرنامج سودات سامارافيرا بأن سكرتير الرئيس سامان إيكاناياكي أصدر مذكرة لجميع رؤساء المؤسسات، تشمل التدابير المقرر اتخاذها للحيلولة دون تطور الوضع إلى وباء في الإقليم الغربي، بحسب ما أورده موقع "ديلي نيوز".

وجرى حتى الآن تسجيل إصابة 38 ألفا و890 شخصا بحمى الضنك في مقاطعات كولومبو وجامباها وكالوتارا.

وقال مدير البرنامج الوطني إنه منذ بداية العام الجاري، جرى تسجيل 84 ألفا و807 إصابات في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى 50 وفاة مرتبطة بالمرض.