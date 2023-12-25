 سفير إسرائيل في واشنطن: من مصلحتنا التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين - بوابة الشروق
الإثنين 25 ديسمبر 2023 10:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سفير إسرائيل في واشنطن: من مصلحتنا التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين

واشنطن - معا
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 10:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 10:24 ص

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، إن واشنطن تشارك تل أبيب هدفها في هزيمة حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين.

واعتبر هرتسوج أنه "من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على صفقة جديدة"، مشددا على أن "الحكومة الأمريكية تشترك في هدف القتال من أجل هزيمة حماس. لديهم أسئلة ومخاوف، لكنهم لا يحاولون وقف القتال، بل مجرد التحقق من الخطوات التالية".

ولفت إلى أن الأمريكيين "يعرفون أن جزءا من النشاط هو محاولة التوصل إلى اتفاق. هم على تواصل مع مصر وقطر، وهم في الصورة تماما".

وعندما سُئل عما إذا كانت فترة العطلة ستؤخر أي صفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، قال إن "الأمر لا يتأخر، حتى خلال العطلات. من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، والسؤال هو ما إذا كان هناك استعداد من الجانب الآخر، ولست متأكدا من ذلك على الإطلاق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك