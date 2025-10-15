أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات لجنة القيد لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي الحالي 2025/2026.

وأشارت إلى الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحان ولها الحق في تحرير استمارة التقدم للامتحان 2025/2026 وهي:

- طلاب نظاميون: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الإعدادي بمدارس التعليم الأساسي "الرسمية والرسمية للغات والرياضية والعسكرية والخاصة بمصروفات"، والتي تشرف عليها الإدارة التعليمية.

- طلاب المنازل ويسمح للراغبين في التقدم للامتحان من الخارج "منازل" من إحدى الفئات التالية:

1 - من سبق دخوله امتحان العام الدراسي بمرحلة التعليم الأساسي ورسب فيها عام 2024 أو 2025.

2- الطالب الراسب عام 2024 وما قبلها ولم يتقدم عام 2025 فعليه تقديم بيان رسوب عام 2024 وكتابة إقرار بعدم تقدمه عام 2025.

3- الناجحون في امتحان النقل "منازل" من الصف الثاني الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي من الخارج بشرط ألا يقل السن عن 14 عاما في أول أكتوبر عام 2024.

4- الطلاب الراسبون بالشهادة الإعدادية الأزهرية يقدمون بيان رسوب من المنطقة الأزهرية ويتقدمون عن طريق المنازل لأقرب مدرسة لمحل إقامتهم على أن يقدم الطالب ما يفيد عدم تسجيله على قاعدة البيانات الإلكترونية بالأزهر الشريف.

ويشترط تسجيل الاستمارة الإلكترونية بدقة، بحيث تُستخرج البيانات من شهادة الميلاد الكمبيوتر، ثم تُطبع الاستمارة وتراجع إلكترونيًا، وتُعتمد من المدرسة، مع إرفاق أصل شهادة الميلاد. وتشكل لجنة من المدرسة تضم عضوين ورئيسًا لمراجعة الاستمارات والتوقيع عليها بعد الفحص الدقيق.

وأكدت الوزارة أنه لا تعقد لجان طبية خاصة للطلاب المرضى بالمستشفيات عدا نزلاء 57357 ولكن تعقد اللجان الخاصة للطلاب المرضى بداخل لجنة سير امتحان الطالب، طبقا لما يرد بتقرير اللجنة الطبية العامة، ويمكن أن تعقد لجان بمستشفيات الأورام بالمحافظات.

وشددت الوزارة على أن الطلاب الذين لم يتقدموا باستمارات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، لا يُسمح لهم بالتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني. أما الطلاب الذين تقدموا باستماراتهم وتخلفوا عن امتحانات الفصل الأول في بعض المواد أو جميعها بعذر مقبول يقره وكيل الوزارة، فيُسمح لهم بأداء امتحان تكميلي بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كما يسمح للطلاب المتخلفين عن أداء بعض أو جميع مواد الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول بأداء امتحان تكميلي فيما تخلفوا عنه مع امتحانات الدور الثاني.