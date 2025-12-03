رويترز: باكستان وطالبان تجريان محادثات سلام جديدة في السعودية

عقدت حكومة طالبان الأفغانية وحكومة باكستان محادثات سلام جديدة في السعودية، واتفق الجانبان على الحفاظ على وقف إطلاق النار، في أحدث محاولة لتهدئة التوترات بين الجارتين في جنوب آسيا.

وجاءت هذه الجولة بعد اشتباكات حدودية في أكتوبر الماضي أودت بحياة عشرات الأشخاص، في أسوأ أعمال عنف على الحدود منذ سيطرة طالبان على كابول عام 2021، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وسبق هذه المحادثات اتفاق على وقف إطلاق النار تم التوصل إليه في الدوحة، فيما فشلت الجولة الثانية في إسطنبول الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق دائم.

وأكد 3 مسئولين أفغان واثنان من المسئولين الباكستانيين لرويترز، أن المحادثات في السعودية أسفرت عن اتفاق على الحفاظ على وقف إطلاق النار، ولم تعلق وزارة الخارجية الباكستانية أو الجيش الباكستاني أو طالبان أو الحكومة السعودية على الفور.

وأشار أحد كبار المسئولين في طالبان، إلى أن المحادثات جاءت بعد مبادرة سعودية، مضيفا: "نحن منفتحون على عقد المزيد من الاجتماعات للخروج بنتيجة إيجابية". وشارك في المحادثات مسئولون من الجيش وأجهزة المخابرات ووزارة الخارجية الباكستانية.

وتتهم إسلام آباد المتشددين المتمركزين في أفغانستان بشن هجمات على أراضيها، بينما تنفي طالبان استخدام أراضيها من قبل هؤلاء المسلحين. وأكدت السلطات الباكستانية أن الهجمات الانتحارية الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الذي قتل 12 شخصا في إسلام آباد، قام بها مواطنون أفغان.

وتسعى باكستان للحصول على التزام مكتوب من كابول باتخاذ إجراءات ضد المسلحين المناهضين لها، فيما تقول طالبان إن ضمان الأمن على أراضي باكستان ليس من مسئوليتها.