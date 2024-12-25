استشهاد نقيب بالمخابرات الفلسطينية في إطلاق نار شمال الضفة الغربية

أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، اليوم الأربعاء، استشهاد نقيب بجهاز المخابرات العامة بإطلاق نار في مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن رجب قوله إن النقيب حسن نادر عبدالله مرتب جهاز المخابرات العامة، استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام، بعد استهدافه بإطلاق نار من قبل خارجين على القانون، أثناء قيامه بواجبه الوطني في مخيم جنين.

وأضاف أن هذه الجريمة النكراء التي طالت أحد أفراد المؤسسة الأمنية، وهو الشهيد الثالث منذ انطلاق حملة "حماية وطن"، لن تزيد قوى الأمن إلا إصرارًا وعزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن أو التمرد على سيادة القانون.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستواصل وبكل ما اوتيت من قوة، العمل لفرض النظام والقضاء على الفوضى وحماية أمن شعبنا مهما كانت التضحيات.

ودعا رجب، المواطنين إلى الوقوف صف واحد مع الأجهزة الأمنية، وتقديم الدعم والتعاون الكامل في ملاحقة هؤلاء المجرمين، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في وطننا الحبيب.

وأشارت الوكالة، إلى استشهاد مساعد أول ساهر فاروق جمعة أرحيل مرتب الحرس الرئاسي، ورقيب أول مهران قادوس، ومرتب الشرطة الفلسطينية، قبل أيام، أثناء أداء واجبهما الوطني، وتعرضهما لإطلاق نار غادر من قبل الخارجين على القانون في مخيم جنين.

وتعتبر مدينة جنين ومخيمها من أهم معاقل المسلحين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية والذين لا يتبعون للسلطة الفلسطينية.

وتصاعدت التوترات الداخلية في مدينة جنين، بعد حملة اعتقالات شنتها أجهزة الأمن الفلسطينية ضد مسلحين منذ أكثر من أسبوعين، بلغت ذروتها بعد استيلاء مسلحين فلسطينيين على سيارات تتبع السلطة الفلسطينية وقادوها في أجواء استعراضية في أرجاء مخيم جنين حاملين أعلام حركة الجهاد الإسلامي وحماس.

وتزايد العنف من الجيش الإسرائيلي في عموم الضفة الغربية ومدينة جنين ومخيمها خاصة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث استشهاد أكثر من 800 فلسطيني برصاص إسرائيلي، وفقا لإحصائيات رسمية.