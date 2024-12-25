حسام عاشور يكشف كواليس عرض الزمالك

أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، أنه رفض عرضًا من الزمالك، للانضمام للفريق عقب رحيله من القلعة الحمراء.

وقال عاشور، في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يذاع على قناة «etc»:«طلبت من محمود الخطيب، اللعب في الأهلي موسم أخر من أجل التتويج بالبطولات، والخطيب أكدي لي أن هذا سنة الحياة ووافقت على الإعتزال».

وتابع:«تسرعت في الأزمة التي حدثت ولا أريد الحديث عنها في الوقت الحالي، وكنت وافقت على لعب مباراة الإعتزال، وأعشق محمود الخطيب».

وواصل:«بعد رحيلي من الأهلي لم أخرج من المنزل لمدة 8 شهور، وتعرضت لإكتئاب والأهلي هو من طلب مني التواصل مع المستشار تركي آل الشيخ للاتفاق حول مباراة إعتزالي».

وشدد:«جميع لاعبي الأهلي كانوا على تواصل دائم معي، ووليد سليمان أكثر من ساندني، وكنت سأعمل في قناة الأهلي وأجري معايشة في أوروبا وطلب مني الخطيب التواصل مع تركي آل الشيخ لتنظيم مباراة الإعتزال».

وأردف:«قررت العودة للعب بعد إلغاء الأهلي العودة التي حصلت عليها، وحسام حسن مدرب الاتحاد السكندري طلب مني الانضمام للفريق».

وأوضح:«تلقيت عرض من الزمالك عن طريق سيد مرعي وميدو حزين، والزمالك نادي كبير وشرف لأي نادي اللعب فيه، وطالبوا مني الجلوس مع المستشار مرتضى منصور، وأكدوا أننا سأحصل على أي مقابل مادي أطلبه ولكني رفضت في وقتها».