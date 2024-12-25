 الثانية خلال أسبوع.. وفاة طفلة رضيعة فلسطينية من البرد الشديد بمواصي خان يونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الثانية خلال أسبوع.. وفاة طفلة رضيعة فلسطينية من البرد الشديد بمواصي خان يونس


نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 11:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 11:08 ص

توفيت الطفلة الرضيعة، سيلا محمود الفصيح، ليلة الأربعاء، نتيجة تعرضها للبرد القارس داخل خيمتها في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، لتصبح الحالة الثانية التي يتم تسجيلها خلال أسبوع في المنطقة ذاتها.

وبحسب ما نشره موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، يروي والد الطفلة تفاصيل اللحظات المؤلمة لتجمّد ابنته بالخيمة، قائلاً: «صحينا لقيناها نازل الدم من فمها وعاضة على لسانها من البرد ومتخشبة ومتشنجة»، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي تعيشها العائلات المتضررة في خيام النازحين بمنطقة المواصي، في ظل البرد القارس.

وقبل أيام، توفيت رضيعة فلسطينية، تدعى عائشة عدنان، نتيجة البرد الشديد داخل الخيمة التي كانت تعيش فيها مع أسرتها بمناطق مواصي خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

كما وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

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