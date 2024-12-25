رئيس البرلمان العربي يشيد بدور ملك البحرين في تعزيز التضامن العربي

أشاد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بدور البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في تعزيز العمل العربي المشترك، مشددًا على أن رئاسة البحرين للدورة الحالية للقمة العربية ساهمت بشكل كبير في تعزيز التضامن العربي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين لدى مصر، والمندوب الدائم لها لدى جامعة الدول العربية.

وأكد اليماحي خلال اللقاء على حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع مجلسي النواب والشورى في البحرين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر معها في كل ما يخدم العمل العربي المشترك، مع الإشادة بدور المجلسين، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ودورهما في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك.

ومن جهتها، أشادت السفيرة فوزية بالخبرة البرلمانية العريقة التي يتمتع بها اليماحي، مؤكدة ثقتها التامة في قدرته على تعزيز دور البرلمان العربي في خدمة مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية.

كما أكدت السفيرة أن الوضع العربي الراهن يفرض تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين أدوات وآليات العمل العربي المشترك على كل المستويات، خدمة لمصلحة المواطن العربي.