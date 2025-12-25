سامح فوزي: تهنئة الرئيس السيسي للمسيحيين تقليد مهم يرسل رسالة

قال الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، إن موقع رئيس الجمهورية في مصر يتمتع برمزية بالغة الأهمية إلى جانب سلطته الفعلية، موضحًا أن أي رسالة يوجهها الرئيس تُستقبل باهتمام واسع من المجتمع ومؤسساته المختلفة.

وأضاف "فوزي" خلال لقاء على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرساء تقليد جديد وهو أن يزور الكاتدرائية ويهنئ المسيحيين بعيدهم ويتحدث داخلها إلى المصريين جميعًا، يُعد تقليدًا مهمًا أرسته الدولة المصرية.

وتابع أن هذا التقليد يحمل رسالة بالغة الأهمية مفادها أن الوجود والحضور المسيحي جزء من الوجدان والتكوين المصري، وأن الرئيس يتعامل مع المواطنين على قدم المساواة، كما يهنئ المسلمين في أعيادهم يهنئ المسيحيين في أعيادهم.

وشدد على أن المجتمع المصري قديم وعميق الجذور، يتمتع بدرجة عالية من الاندماج والتماسك الاجتماعي، مؤكدًا على عدم وجود أي شكل من أشكال الانقسام الاجتماعي بين المواطنين مهما كانت التحديات، حيث يشترك المصريون في نفس القيم والعادات والتقاليد وأنماط الحياة.

ولفت إلى أن الطبيعة الجغرافية لمصر، وعلى رأسها نهر النيل، أسهمت في ترسيخ مفهوم الحياة الجماعية والعمل المشترك، وتعزيز المشاركة في القيم والأفكار بين أبناء المجتمع المصري عبر التاريخ.