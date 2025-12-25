عبر محمد عبد الله، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالحصول على ثقة الجهاز الفني بالمشاركة في المباريات الماضية، مؤكدًا أن الأهلي ‏يعطي فرصة كبيرة للاعبين الشباب ويعمل على تجهيزهم ليكونوا نواة لمستقبل الفريق، فيما شدد على أنه يطمح إلى الفوز مع الأهلي ‏بكل البطولات خلال الموسم الجاري.‏

وقال محمد عبد الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: «بطولة كأس عاصمة مصر تعد فرصة جيدة لمشاركة اللاعبين بشكل أكبر بالمباريات، ولهذا نعمل بكل قوة على تثبيت أقدامنا وتقديم كل ما يمكن للفريق».

وأضاف: «اللاعبون الكبار كعادتهم يقدمون لنا الدعم والمساندة ‏منذ اليوم الأول، وبالتأكيد اللعب مع الفريق الأول مختلف تمامًا عن التواجد في قطاع الناشئين ويحتاج إلى شخصية قوية، خاصة أن ‏ارتداء قميص الأهلي يفرض اختلافًا كبيرًا عن أي مكان آخر».‏

وتابع: «منذ اليوم الأول في قطاع الناشئين ووصولًا إلى الفريق الأول نتعلم أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز فقط وحصد البطولات، لا ‏يوجد لدينا خيار سوى تقديم كل ما لدينا بالمباريات وهو أمر يردده لنا اللاعبون الكبار خلال التدريبات، وكل مباراة تمثل لنا الكثير».‏

وأوضح: «النادي يعمل على تجهيز قاعدة قوية من الشباب ومنحها الفرصة، على الصعيد الشخصي أنا متواجد مع الفريق الأول منذ 3 مواسم، ‏وهناك عمل مستمر معي لكي أتطور ويكون لي دور أكبر مع الفريق، أعتقد أن الفترة القادمة سوف تشهد ظهور مزيد ‏من الأسماء في ظل الاهتمام الكبير من جانب الجهاز الفني باللاعبين الصاعدين».‏

وواصل: «تصعيدي للفريق الأول كان أسعد أيام حياتي.. كنت أتدرب بقوة مع فريق الشباب وأشارك في المباريات بحماس كبير، ومع نهاية ‏الموسم ظننت أن تصعيدي للفريق سوف يتأجل.. في طريق عودتي إلى الشرقية مسقط رأسي تلقيت اتصالًا بالعودة بعد تصعيدي ‏للتدريب مع مارسيل كولر.. كانت لحظات لا توصف من الفخر والسعادة».‏

وأردف: «اللعب للفريق الأول يجعل اللاعب مطالب دائمًا بالاجتهاد والتدريب بقوة وأهتم بالوقوف على الأخطاء لتلافيها، وكل مران يمثل لي ‏تحديًا خاصًّا لتقديم أفضل ما يمكن، أنا محظوظ للغاية لأنني أتدرب مع الجيل الحالي للأهلي والذي حقق كل البطولات الممكنة محليًّا ‏وقاريًّا، وصنع اسمًا وتاريخًا لا يضاهى، وقد حصلت مع الفريق حتى الآن على 8 بطولات آخرها لقب كأس السوبر المصري، وأتطلع إلى ‏المزيد من الألقاب».‏

وأتم: «نسعى للفوز بكل البطولات مع النادي بنهاية الموسم الجاري.. لدينا طموحات كبيرة لحصد كل الألقاب، ونعلم أن الجمهور يساندنا ‏بقوة، مما يمنحنا دوافع كبيرة لتقديم كل ما يمكن لإسعادهم دائمًا». ‏