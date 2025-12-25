أردوغان: لن نسمح لأحد باضطهاد المجتمع التركي في أوروبا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح لأحد باضطهاد المجتمع التركي في أوروبا الذي يساهم في نجاح رؤية "قرن تركيا" بجهوده ونواياه الصادقة.

جاء ذلك خلال مشاركته الخميس، في فعالية نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين، في قاعة المعارض في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأكد أردوغان أن تركيا تفخر بأبنائها الذين يضيفون قيمة إلى البلدان التي يعيشون فيها، ويبعثون على الاعتزاز بإنجازاتهم.

وأشار إلى أن الشعب التركي برمته يعتز بجميع النجاحات التي يحققها الأتراك في الخارج، سواء في المجال الأكاديمي أو البيروقراطي أو المجتمع المدني أو عالم الأعمال أو العلوم والثقافة والفنون والرياضة.

وأشار إلى وجود جالية تركية قوية في أوروبا تملك عشرات الآلاف من الشركات، وتؤدي أدواراً محورية في الإنتاج والاستثمار، وتقدم إسهامات كبيرة لاقتصادات الدول التي تعيش فيها.

كما أشاد الرئيس أردوغان بمساهمات الأتراك المقيمين بالخارج في إنعاش الاقتصاد التركي.

وأضاف: "أرقام السياحة وحدها كافية لفهم ما يقدمه إخوتنا في الخارج للاقتصاد التركي. فمن أصل 60.5 مليار دولار من عائدات السياحة التي حققناها في عام 2024، ساهم مواطنونا في الخارج بمبلغ 10.3 مليار دولار بشكل مباشر. ومن بين 62.2 مليون زائر لتركيا، كان 9.6 ملايين منهم من الأتراك المقيمين في الخارج".

ودعا الرئيس أردوغان المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج إلى التكاتف والتضامن والتمسك بثقافتهم والمشاركة الفعّالة في السياسة والأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

واتحاد الديمقراطيين الدوليين، منظمة دولية من الأحزاب المحافظة، ويضم أيضا الديمقراطيين المسيحيين، ويقع مقره الرئيسي في العاصمة النرويجية أوسلو.