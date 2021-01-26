رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية الشريك الجزائري في أمن الطاقة

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جون أورورك، اليوم الثلاثاء، أهمية الشريك الجزائري في مجال أمن الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، حسب وزارة الطاقة الجزائرية.



وجاء في بيان الوزارة أن أورورك نقل إهتمام" الشركات الاوروبية في الاستثمار بمجال الطاقة بالجزائر واستعرض فرص التعاون والشراكة لا سيما فيما يخص التكوين ونقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية التي يمكن للاتحاد الأوروبي توفيرها للجزائر في مجال الطاقة والمحروقات".



وذكر البيان "أن وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، استقبل سفير ورئيس بعثة الإتحاد الاوروبي بالجزائر، وتطرق الطرفان إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خصوصا في قطاع الطاقة مؤكدين على متانة هذه العلاقات وضرورة تعزيزها."



كما "أكد عطار أهمية الشراكة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال الطاقة كون دول الاتحاد الأوروبي تعتبر من أكبر الزبائن ومن أهم شركاء الطاقة للجزائر".