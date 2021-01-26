مقتل فلسطيني وإصابة أخر برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة أخر اليوم الثلاثاء برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بمقتل فلسطيني عقب إطلاق نار إسرائيلي استهدفه قرب سلفيت.

وأفادت الوزارة بأن القتيل لم تعرف هويته على الفور، بعد أن احتجز الجيش الإسرائيلي جثته.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنوده على حاجز عسكري وتم إطلاق النار عليه وقتله.

من جانبه، ذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر موقع تويتر، أنه تم "تحييد" المنفذ، على حد زعمه.

وفي حادثة منفصلة، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم جنين للاجئين بغرض تنفيذ اعتقالات.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني "منظمة غير حكومية" أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.