إجراء تحليل pcr الخاص بكورونا لـ102 حالة في جنوب سيناء خلال 15 يوما

قال مصدر بمديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، إنه جرى سحب عينات لإجراء تحليل "pcr" الخاص بفيروس كورونا، لعدد 102 حالة خلال 15 يوما، وأثبتت التحاليل سلبية الإصابة لـ99 حالة.

وأوضح المصدر، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد العينات التي جرى سحبها لإجراء تحليل "pcr" منذ بدء ظهور الجائحة في موجتها الأولى وحتى اليوم بلغ 2458 عينة على مستوى كل مدن المحافظة، بينهم 1540 حالة أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي أثبتت التحاليل إيجابيتهم 918.

جدير بالذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب سيناء منذ ظهور الجائحة وحتى الآن بلغ 918 حالة، بينها 31 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء حتى اليوم 830 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بمستشفيات العزل 25 حالة فقط، وعدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالعزل المنزلي 32 حالة.