علي أبو جريشة: لاعب الأهلي وافق على الانضمام للإسماعيلي

قال علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي التاريخي، أن محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي وافق على الانضمام للإسماعيلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد جريشة خلال تصريحات إذاعية أنه عقد جلسة خاصة مع محمد محمود، الذي أبدى ترحيب شديد بالانضمام إلى قلعة الدراويش خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن لاعب وادي دجلة السابق مازال في مرحلة التأهيل من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، و من المنتظر عودته إلى الملاعب من جديد خلال شهر فبراير المقبل في الوقت الذي تنتهي فيه أحداث الموسم الحالي من الدوري العام مطلع شهر أكتوبر المقبل.