إيران تعلن تسجيل لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء تسجيل لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا في بلاده.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أنه تم تسجيل اللقاح في إيران أمس. وأضاف :"نأمل أن نتمكن من شراء هذا اللقاح في المستقبل وأن نقوم بإنتاجه بصورة مشتركة".

كما أعرب لافروف عن أمل بلاده في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول :"لدينا موقف واحد، ونحن مهتمون بالحفاظ عليه (الاتفاق) بشكل كامل ونحن مقتنعون بأن الطريق إلى ذلك يكمن حصريا في التنفيذ المنسق والشامل لأحكام هذه الوثيقة الهامة من قبل جميع الأطراف المعنية بما يتفق بدقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف لافروف "نأمل أن تسفر الجهود التي تُبذل الآن عن نتائج وتسمح بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، وأن تعود الولايات المتحدة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن، وهذا بدوره سيهيء الظروف للجمهورية الإسلامية للامتثال بجميع متطلبات الاتفاق النووي".