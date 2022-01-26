تبون: الجزائريون في مصر ينعمون بالتقدير والاحترام

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إنه يحرص على عقد لقاء مع أفراد الجالية الجزائرية عند إجراء زيارة رسمية إلى الدول الأخرى؛ للوقوف على احوالهم وطمأنتهم على مستقبل البلاد بصفة عامة، وذلك خلال لقائه بأفراد الجالية في مصر.

وبحسب الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أكد «تبون» أن الجزائريين والجزائريات في مصر لهم التقدير والاحترام من السلطات والأشقاء المصريين، مشيرًا إلى أن الأشقاء المصريين في الجزائر لهم كل التقدير والمحبة.

وطلب أحد أفراد الجالية من الرئيس الجزائري إعادة فتح المركز الثقافي الجزائري في القاهرة والمغلق منذ أكثر من 7 سنوات، ليرد عليه الرئيس: «أشكر الروح الوطنية والحرص على الحضور الثقافي للجزائر في مصر الشقيقة، وما أدراك ما مصر، وزير الخارجية موجود والسفير وأعتقد أن مهلة من شهرين إلى ثلاثة لحل تلك المشكلة كافية».

وشدد الرئيس الجزائري على أهمية أن يقام المركز بمستوى يمثل قيمة الجزائر مهما كانت التكاليف، متوجهًا برسالة إلى الجالية: «السفارة موجودة من أجلكم ونتطرق لمشكلاتها، بعض المشكلات من الممكن حلها مع السلطات المحلية هنا وأخرى تتولاها الجزائر العاصمة، وكل وزير سيكون مسؤولًا عن حل المشكلة الخاصة بالقطاع التابع له، نحن في مرحلة خير للبلاد وأن كل جزائري أينما كان وارتحل يشعر ويفتخر أنه جزائري».

وأشار إلى أن الدولة حريصة على لم شمل الجزائريين وخاصة أن الشعب معروف بالانتماء القوي والتضحيات والشهداء والقدرة على التنمية، مؤكدًا أن «الجزائر الدولة الوحيدة التي مازالت توزع سكنَا على مواطنيها للقضاء على السكن القصديري».

وتابع: «أتحدى كل من يأتي بالعكس من ذلك؛ لأننا لا نقبل ولا نرضى أن الجزائر المستقلة يكون فيها أطفال عايشين في الصفيح وآخرين يعيشون في بيوت محترمة، نحن نرغب أن يكون الجيل الحالي فخور ببلاده وألا تحدث تفرقة بين الأجيال».

وذكر أن أكثر من ثلث الشعب الجزائري في الدراسة على حساب الدولة، مستكملًا: «هناك 12 مليونًا و500 تلميذ من الابتدائي حتى البكالوريا في المدارس ومليون و700 ألف في الجامعات على حساب الدولة؛ لأننا نؤمن بأن العلم والرقي والتقدم لن يتحقق إلا بأبنائها العلماء والمثقفين».

وغادر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، جمهورية مصر العربية، عائدا إلى أرض الوطن، عقب زيارة عمل وأخوة دامت يومين.

ونقلًا عن موقع الإذاعة الجزائرية، مساء الثلاثاء، كان في توديعه بمطار القاهرة الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار مسؤولي الدولة المصرية.

وقد أجرى الرئيس تبون خلال هذه الزيارة محادثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي خصه باستقبال رسمي بقصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة القاهرة.

وبحث الرئيسان خلال هذه المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.