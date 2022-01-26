احتفل أبطال وصناع فيلم "تماسيح النيل"، مساء اليوم، بعرضه الخاص داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر على أن يطرح العمل بدءا من اليوم الأربعاء بجميع دور العرض.

وحضر العرض كلا من: مصطفى خاطر، وخالد الصاوي، ومحمد جمعة، وهنادي مهنى، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، وأمل رزق، والمخرج سامح عبد العزيز، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، ومحمد عبد الرحمن، وكريم محمود عبد العزيز، ومصطفى بسيط، وشريف بديع، ومحمود كمال، وأحمد علي.

وأطلقت الشركة المنتجة للفيلم أغنيته الدعائية، والتي تحمل اسم "الفلوكة"، وهي من كلمات حاتم الوكيل، وغناء وألحان ميدو وبشير.

وطرحت الشركة أيضا أغنية تحمل نفس اسم الفيلم تعرض ضمن أحداثه على طريقة الڤيديو كليب، وهي غناء أورتيجا ونعوم، وألحان وليد العطار، وتوزيع إسلام ساسو.

كما حقق برومو الفيلم أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه قبل أيام قليلة، وظهر خلاله معظم أبطال العمل.

وتدور أحداث فيلم "تماسيح النيل" في إطار كوميدي حول شابين يقومان بالنصب على رجل ثري، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهده على متن أحد المراكب ما بين محافظتي الأقصر وأسوان.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة: مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنى، وويزو، ومحمد جمعة، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج وتوزيع شركة دانا للمنتج راني مسحال.