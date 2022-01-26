 حكيمي ينعي ضحايا أمم إفريقيا: « سيظلون دائما في ذاكرتنا» - بوابة الشروق
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حكيمي ينعي ضحايا أمم إفريقيا: « سيظلون دائما في ذاكرتنا»

الشروق
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 1:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 1:39 ص

قام النجم المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لمنتخب المغرب وباريس سان جيرمان بنعي الضحايا الذين سقطوا عقب مباراة الكاميرون وجزر القمر في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب أشرف حكيمي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "8 أشخاص ماتوا أمس في ملعب أوليمبي سيظلون دائمًا في ذاكرتنا، تتراجع كرة القدم اليوم خطوة للخلف، رغم أنه يوم سعيد لبلادنا بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، ارقدوا في سلام".

وتمكن أشرف حكيمي من إحراز هدف فوز المغرب أمام مالاوي، في المباراة التي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة مصر أمام كوت ديفوار، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء.


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