صحة الشرقية: إجراء أول عملية مخ وأعصاب بمستشفى بلبيس

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي، بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور أحمد شلبي استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور تميم عيسوي، رئيس القسم، والدكتور سامح سلامة، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد عادل أخصائي التخدير، وبإشراف مدير المستشفى، أول جراحة في تخصص جراحة المخ والأعصاب ذات مهارة فائقة، بقرار علاج نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي أعباء مالية.

تم تثبيت الفقرات القطنية الرابعة والخامسة والأولى العجزية، لحالة تعاني من انزلاق غضروفي قطني مرتجع، وتم استئصال الغضروف وتركيب قفص كربوني، وتثبيت الفقرات بواسطة مسامير وأعمدة، تحت مخدر عام بالعمليات، والمريض الآن بحالة جيدة ومستقرة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذا يأتي بعد تكويد مسشفى بلبيس المركزي ضمن مستشفيات إنهاء قوائم الانتظار، وإدراج تخصصات جراحات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية، والرمد بها، مشيراً إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تستهدف مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل مجانًا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد 19، حيث يمكن لجميع المواطنين الاستفادة من خدمات المبادرة سواء كان لديهم تأمين صحي أم لا، ويتم التسجيل في المبادرة عبر الموقع الإلكتروني

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online

وقد خصصت وزارة الصحة للمواطنين رقم الخط الساخن 15300 للإتصال في حال مواجهة أي مشكلة أو شكوى خاصة بالمبادرة.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لمدير ووكيلة المستشفى، والسادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمستشفى.