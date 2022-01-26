وزير الخارجية: العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر وثيقة

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة والتي استغرقت يومين مهمة جدًا لأنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتوحيد الرؤى وتعزيز المصالح المشتركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مع برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر وثيقة.

ولفت إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، وسيتم بحث مشاركة سوريا.

وأشار إلى أن مصر منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، وأن القاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي.