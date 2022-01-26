نائب المستشار الألماني: الموقف على حدود شرق أوكرانيا خطير ومتوتر فعليا

أعرب وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك عن قلقه حيال الوضع في أوكرانيا.



وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين اليوم الأربعاء، إن " الموقف على الحدود الأوكرانية الشرقية خطير ومتوتر فعليا".



وأضاف السياسي المنتمي لحزب الخضر:" ولذلك لا أريد أن اتكهن ماذا سيحدث لو حصل كذا"، وذلك في رد على سؤال بشأن التداعيات التي يمكن أن تحدث للاقتصاد الألماني حال غزت روسيا أوكرانيا وتم تطبيق عقوبات في المقابل على روسيا.



وأكد هابيك أن حكومة بلاده تبذل جهودا من أجل الوساطة ومنع التصعيد وقال:" إذا كانت هناك عقوبات مفروضة أو كانت هناك عقوبات ينبغي فرضها، فليس هناك عقوبات لا تؤثر أيضا على الاقتصاد الألماني".



وحذر هابيك من أن وقوع حرب في أوكرانيا سيكون " سيناريو مخيفا بالفعل"، وقال إنه لا ينبغي أن يكون الاقتصاد هو السبب في عدم قيام حرب لافتا إلى أن السبب يتمثل بالدرجة الأولى في أن الحرب دائما ما تعني الفقر والبؤس والدمار وموت الناس".